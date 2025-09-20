Trump e líderes mundiais retornam à ONU nesta semana em meio aos conflitos em Gaza e na Ucrânia

"As divisões geopolíticas estão se ampliando. Conflitos em andamento. A impunidade está aumentando. Nosso planeta está superaquecendo", disse ele aos repórteres na terça-feira. "E a cooperação internacional está sofrendo pressões nunca vistas em nossas vidas."

A 80ª Assembleia Geral será encabeçada por Trump, que pede a redução do financiamento dos EUA para a ONU, interrompeu o envolvimento do país com o Conselho de Direitos Humanos da organização, suspendeu o financiamento para a agência de assistência palestina e abandonou a agência cultural, a UNESCO. Ele também anunciou planos para abandonar o acordo climático de Paris e a Organização Mundial da Saúde.

Trump discursará na terça-feira, oito meses após o início de um segundo mandato marcado por severos cortes na ajuda externa dos EUA que provocaram um caos humanitário global e levantaram questões sobre o futuro da ONU, levando Guterres a tentar cortar custos e melhorar a eficiência.

"Ele gosta da Assembleia Geral. Ele gosta da atenção de outros líderes", disse o diretor da ONU do International Crisis Group, Richard Gowan, sobre Trump. "Minha suspeita é que ele usará sua presença para se vangloriar de suas muitas conquistas e, talvez, mais uma vez, defender que merece o Prêmio Nobel da Paz."

Trump descreve a ONU como tendo um "grande potencial", mas diz que ela precisa "se organizar".

O Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que pode impor sanções, mas tem estado em um impasse nos conflitos em Gaza e na Ucrânia porque os EUA e a Rússia têm poder de veto.