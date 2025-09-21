Ataque de drone israelense no sul do Líbano mata cinco pessoas, incluindo crianças, segundo ministério

BEIRUTE (Reuters) - Um ataque de drone israelense matou cinco pessoas, incluindo três crianças, na cidade de Bint Jbeil, no sul do Líbano, no domingo, informou o Ministério da Saúde do Líbano.

Israel tem atacado com frequência o que chama de posições do Hezbollah no sul do Líbano desde que uma trégua intermediada pelos EUA entre Líbano e Israel entrou em vigor em novembro, após mais de um ano de conflito desencadeado pela guerra em Gaza.

A agência de notícias estatal do Líbano disse que o ataque atingiu uma motocicleta e um veículo.