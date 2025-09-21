Ataques israelenses matam 31 pessoas na Cidade de Gaza, segundo médicos, enquanto tanques avançam

Uma mulher grávida e seus dois filhos estavam entre os mortos no domingo, segundo os médicos. Os militares israelenses não comentaram imediatamente sobre as mortes, emitindo uma declaração dizendo que suas forças haviam matado "inúmeros" militantes.

Parentes vasculharam os escombros de um dos prédios de apartamentos que foi atingido na Cidade de Gaza, tentando salvar seus pertences.

"A mãe, o menino, a menina e o bebê em seu ventre - encontramos todos eles mortos", disse Mosallam Al-Hadad, sogro da mulher morta, dizendo que seu filho havia sido gravemente ferido no ataque.

"Ele estava em estado crítico. Nós o levamos ao hospital, e sua perna foi amputada", disse Hadad à Reuters.