Atos contra anistia e "PEC da Blindagem" reúnem multidões pelo país

Sob forte sol e temperaturas elevadas, manifestantes se concentraram na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, com gritos de "Bolsonaro preso" e "sem anistia" antes de shows com artistas da MPB. Organizadores haviam confirmado a presença de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan, Paulinho da Viola, Ivan Lins e Lenine, entre outros.

"Quem comete crime tem que pagar pelo que fez. Não dá mais para passar pano para as coisas erradas no nosso país", disse um manifestante que se identificou como Sérgio Santos durante o ato no Rio.

O ato em Brasília teve concentração no Museu da República, na região central da capital, e seguiu com uma caminhada até o Congresso Nacional.

Em São Paulo, os manifestantes se reuniram na Avenida Paulista e acompanharam discursos contra as propostas em discussão no Congresso, além de apresentações musicais.

"Estou torcendo para a manifestação de hoje superar a manifestação da direita, para poder pressionar o Congresso", disse Renato Fonseca, publicitário de 63 anos que vestia uma camiseta com os dizeres "1964 nunca mais" no protesto em São Paulo, em referência ao ano do golpe militar no Brasil.

"Estivemos quase perto de um golpe agora. Eu era muito novo em 1964, mas nunca imaginaria estar tão perto de uma nova ditadura", acrescentou, fazendo referência à tentativa de golpe pela qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).