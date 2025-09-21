Casa Branca de Trump se esforça para salvar máquina eleitoral de Charlie Kirk após sua morte

Kirk, fundador da Turning Point USA, ajudou Trump a aumentar seu apoio entre os eleitores jovens na eleição presidencial do ano passado - especialmente entre os homens jovens, onde a participação de Trump saltou para 46%, sete pontos a mais do que em 2020.

O comparecimento dos jovens às urnas será fundamental nas eleições de meio de mandato do próximo ano, quando os republicanos lutarão para manter o controle do Congresso no que se espera que seja uma eleição contundente.

A Turning Point anunciou na quinta-feira que a viúva de Kirk, Erika, uma empresária que compartilha a fé cristã e as crenças conservadoras de seu falecido marido, se tornaria sua nova presidente-executiva. Ela prometeu em um discurso em vídeo, logo após a morte dele, que iria dobrar a missão do marido de conquistar os jovens norte-americanos para as causas conservadoras.

Ainda assim, a morte de Kirk deixou a Turning Point sem seu porta-voz mais influente e carismático e sua capacidade incomparável de atrair grandes multidões nos campi universitários em todos os EUA, mesmo quando ele dividiu a opinião pública com comentários sobre negros, comunidades LGBTQ+, muçulmanos e imigrantes.

A Casa Branca teve o cuidado de não parecer estar correndo para preencher o vazio deixado por Kirk. A porta-voz de Trump, Anna Kelly, disse que o presidente estava orgulhoso de honrar o legado de Kirk em um memorial no domingo.

"Charlie desempenhou um papel crucial ao fazer incursões históricas entre os eleitores jovens, contribuindo para sua vitória arrebatadora em novembro", disse Kelly.