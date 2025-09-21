Homem mais rico da França, Bernard Arnault critica a proposta de imposto para bilionários

PARIS (Reuters) - Bernard Arnault, chefe do grupo de artigos de luxo LVMH, o homem mais rico da França, classificou uma proposta de imposto de 2% sobre bilionários como um ataque à economia da França e denunciou o formulador do plano como um ideólogo de extrema esquerda.

O imposto, que teria como alvo a riqueza acima de 100 milhões de euros (US$ 117 milhões), ganhou força política na França, onde o primeiro-ministro Sébastien Lecornu enfrenta pressão do Partido Socialista para incluí-lo no orçamento de 2026 ou enfrentar um voto de confiança que poderia derrubar seu governo.

"Esse não é um debate técnico ou econômico, mas sim um desejo claramente declarado de destruir a economia francesa", disse Arnault ao Sunday Times do Reino Unido.