Milei se reunirá com Trump e Netanyahu em Nova York

(Reuters) - O presidente argentino Javier Milei se reunirá com seu colega norte-americano, Donald Trump, na terça-feira, como parte de sua viagem a Nova York, informou a assessoria de imprensa presidencial do país sul-americano no sábado.

Milei, que mantém uma política internacional alinhada com os Estados Unidos e Israel, também se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que será realizada na próxima semana em Nova York.

O presidente argentino reafirmou esta semana que seu país abrirá sua embaixada em Jerusalém no próximo ano como um sinal de apoio a Israel. Milei também declarou repetidamente seu apoio a Trump.