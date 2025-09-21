Morte de Charlie Kirk provoca disputa sobre liberdade de expressão entre apoiadores de Trump

O vice-presidente JD Vance disse que aqueles que comemoraram a morte de Kirk deveriam perder seus empregos, enquanto o Secretário de Estado, Marco Rubio, e o Secretário de Defesa, Pete Hegseth, emitiram penalidades para cidadãos estrangeiros e tropas americanas que fizeram o mesmo.

Os republicanos, que há muito tempo acusam os democratas de tentar fechar figuras públicas ou entidades às quais se opõem, dizem que isso é diferente de uma cultura de cancelamento. Em vez disso, eles estão tentando marcar suas ações como uma cultura de consequências.

"Eles não estão perdendo seus empregos por causa da cultura do cancelamento, estão perdendo-os por causa da cultura da consequência", escreveu o filho do presidente, Donald Trump Jr., no X.

Muitos dos principais conservadores, entretanto, se opõem às medidas do governo.

Republicanos que vão desde o ex-conselheiro de George W. Bush, Karl Rove, até o senador norte-americano Ted Cruz e o comentarista conservador Tucker Carlson levantaram preocupações sobre o uso da morte de Kirk para perseguir rivais políticos ou para restringir a liberdade de expressão, preocupando-se com um precedente perigoso que poderia ser um tiro pela culatra contra os republicanos quando os democratas estiverem no poder.

"Se o governo começar a dizer: 'Não gostamos do que vocês, da mídia, disseram. Vamos bani-los das ondas de rádio se não disserem o que gostamos', isso acabará sendo ruim para os conservadores", disse Cruz em seu podcast de sexta-feira.