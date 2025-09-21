O que o reconhecimento mais amplo do Estado da Palestina significa para os palestinos e para Israel?

A Organização para a Libertação da Palestina declarou um Estado palestino independente em 1988, e a maior parte do Sul global rapidamente o reconheceu. Hoje, cerca de 150 dos 193 estados-membros da ONU já o fizeram.

O principal aliado de Israel, os Estados Unidos, há muito tempo diz que apoia a meta de um Estado palestino, mas somente depois que os palestinos concordarem com Israel em uma solução de dois Estados. Até as últimas semanas, as principais potências europeias compartilhavam essa posição.

No entanto, nenhuma negociação desse tipo foi realizada desde 2014, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse agora que nunca haverá um Estado palestino.

Uma delegação que representa o Estado da Palestina tem status de observadora nas Nações Unidas, mas não tem direito a voto. Não importa quantos países reconheçam a independência da Palestina, a adesão plena à ONU exigiria a aprovação do Conselho de Segurança, onde Washington tem direito a veto.

As missões diplomáticas palestinas em todo o mundo são controladas pela Autoridade Palestina (AP), que é reconhecida internacionalmente como representante do povo palestino.

A AP, liderada pelo presidente Mahmoud Abbas, exerce um autogoverno limitado em partes da Cisjordânia ocupada por Israel, segundo acordos com Israel. Ela emite passaportes palestinos e administra os sistemas de saúde e educação palestinos.