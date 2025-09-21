Otan discutirá violação de espaço aéreo pela Rússia na terça-feira, segundo autoridades

BRUXELAS (Reuters) - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reunirá na terça-feira para discutir uma violação do espaço aéreo da Estônia pela Rússia, disseram duas autoridades familiarizadas com o assunto à Reuters neste domingo.

Tallinn disse que três caças MiG-31 russos entraram no espaço aéreo da Estônia sem permissão na sexta-feira e permaneceram por um total de 12 minutos antes de serem forçados a se retirar.

A Estônia solicitou consultas de acordo com o Artigo 4 do Tratado de Washington após o incidente que descreveu como uma incursão "descarada sem precedentes".