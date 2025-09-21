Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecem o Estado palestino

A decisão do Reino Unido teve um peso simbólico especial, devido ao seu importante papel na criação de Israel como uma nação moderna após a Segunda Guerra Mundial.

"Hoje, para reavivar a esperança de paz para os palestinos e israelenses e uma solução de dois Estados, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina", disse o primeiro-ministro Keir Starmer no X.

Espera-se que outras nações, incluindo a França, sigam o exemplo nesta semana na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.

O ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir, disse que as decisões de Reino Unido, Canadá e Austrália foram uma recompensa para os "assassinos", uma referência ao grupo militante Hamas, cujo ataque de outubro de 2023 desencadeou a guerra de quase dois anos.

Esse ataque matou 1.200 pessoas e 251 outras foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses.

A campanha de Israel que se seguiu matou mais de 65.000 palestinos, a maioria civis, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, e espalhou a fome, demoliu a maioria dos edifícios e deslocou a maior parte da população - em muitos casos, várias vezes.