Trump participará de ato em memória de Charlie Kirk

Multidões de pessoas, muitas delas vestidas com seus melhores trajes de domingo, chegaram antes do amanhecer para entrar e chorar por Kirk, que foi morto no palco em Utah, em 10 de setembro, enquanto debatia com estudantes universitários. O trânsito ficou congestionado nas estradas próximas.

Trump, falando a repórteres antes de voar para o Arizona, disse que esperava que o ato fosse "um momento de cura" e falou sobre a influência de seu jovem aliado político, creditando a ele o apoio aos republicanos por meio de seu grupo de ativistas estudantis conservadores, o Turning Point USA.

"Ele fez um trabalho extraordinário e tinha um controle sobre os jovens porque eles o amavam", disse Trump. "Se você voltar 10 anos atrás, essas faculdades eram lugares perigosos para os conservadores e agora estão em alta."

A segurança estava extremamente rígida, devido à presença de Trump e de vários membros de seu gabinete, bem como à contínua turbulência política após a morte de Kirk.

Kirk, 31 anos, foi morto por uma única bala enquanto respondia a uma pergunta de um membro da plateia em um evento no campus em Utah organizado pela Turning Point. Um estudante de faculdade técnica de 22 anos foi acusado do assassinato, e os investigadores dizem que ele disse a seu parceiro romântico em mensagens de texto que havia matado Kirk porque já estava "farto de seu ódio".