'Velozes e furiosos': trabalhadores correm para os EUA após confusão sobre visto

Mas a proclamação de Trump um dia antes já havia disparado o alarme no Vale do Silício.

Temendo não ter permissão para voltar quando a nova regra entrasse em vigor, vários cidadãos indianos no aeroporto de San Francisco disseram que encurtaram suas férias.

"É uma situação em que tivemos que escolher entre a família e ficar aqui", disse um engenheiro de uma grande empresa de tecnologia, cuja esposa estava em um voo da Emirates que partiria de San Francisco para Dubai na sexta-feira.

O voo sofreu um atraso de mais de três horas depois que vários passageiros indianos que receberam a notícia da ordem ou avisos de seus empregadores exigiram o desembarque, disse a pessoa que falou sob condição de anonimato. Pelo menos cinco passageiros acabaram sendo liberados, disse o engenheiro.

Um vídeo do incidente estava circulando nas mídias sociais, mostrando algumas pessoas deixando o avião. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a veracidade do vídeo.

A esposa do engenheiro, também portadora do visto H-1B, optou por ir à Índia para cuidar de sua mãe doente. "É muito trágico. Construímos uma vida aqui", disse ele à Reuters.