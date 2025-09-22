Bill Gates promete US$912 mis para luta global contra doenças e pede que os governos aumentem ajuda

A promessa da Fundação Gates iguala sua doação em 2022. Essa foi a última vez que o Fundo Global, uma organização sem fins lucrativos independente com sede em Genebra, arrecadou dinheiro em seu ciclo orçamentário de três anos. O anúncio ocorre após cortes profundos na ajuda de governos de todo o mundo, liderados pelos Estados Unidos.

"Uma criança nascida no norte da Nigéria tem 15% de chance de morrer antes dos 5 anos de idade. Você pode contribuir para melhorar isso ou agir como se isso não importasse", disse Gates em uma entrevista antes do evento anual Goalkeepers da fundação em Nova York nesta segunda-feira.

O evento celebra e busca acelerar o progresso das metas de desenvolvimento global da Organização das Nações Unidas estabelecidas para 2030, incluindo a melhoria da saúde e o fim da pobreza.

"Não sou capaz de compensar o que o governo corta, e não quero criar uma ilusão disso", disse ele sobre sua promessa.

A Fundação Gates, a filantropia iniciada pelo cofundador da Microsoft e sua então esposa em 2000, é uma das maiores financiadoras de iniciativas de saúde global do mundo, com foco especial em acabar com as mortes evitáveis de mães e bebês, combater doenças infecciosas e tirar milhões de pessoas da pobreza.

No início deste ano, Gates se comprometeu a doar quase toda a sua fortuna de US$200 bilhões até 2045, mais rapidamente do que o planejado devido à necessidade urgente em todo o mundo.