Disney diz que Kimmel voltará ao ar na terça-feira, seis dias após suspensão

Ao anunciar a decisão desta segunda-feira, a Disney disse que a suspensão da semana passada do programa de comédia noturno que vai ao ar em sua rede ABC foi "para evitar inflamar ainda mais uma situação tensa em um momento emocional para o nosso país". A Disney disse no comunicado que sentiu que alguns dos comentários de Kimmel "foram inoportunos e, portanto, insensíveis".

"Passamos os últimos dias conversando cuidadosamente com Jimmy e, após essas conversas, tomamos a decisão de retornar o show na terça-feira", disse o comunicado.

O presidente-executivo da Disney, Bob Iger, e a copresidente da Disney Entertainment, Dana Walden, conversaram com Kimmel no fim de semana, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto. A decisão foi orientada pelo que era do interesse da empresa de entretenimento, e não pela pressão externa dos proprietários de emissoras ou do órgão regulador da Comissão Federal de Comunicações, disseram as fontes.

Espera-se que Kimmel aborde a questão quando seu programa retornar na terça-feira, de acordo com as fontes.

Uma porta-voz de Kimmel não pôde ser contatada imediatamente para comentar o assunto.

REAÇÃO DOS CONSUMIDORES?