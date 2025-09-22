EUA impõem sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, sob Lei Magnitsky

Também foram impostas sanções ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos, uma entidade controlada por Viviane Barci de Moraes e outros integrantes da família, que o governo dos EUA acredita que poderia servir como um veículo para burlar sanções pré-existentes, de acordo com a notificação.

As novas sanções destacam como Trump tem usado penalidades financeiras para atingir fins políticos. No passado, as sanções da Lei Magnitsky eram reservadas para indivíduos cujas ações atraíam desprezo bipartidário, como criminosos de guerra ou indivíduos envolvidos em assassinatos.

Pouco depois que as novas sanções foram divulgadas, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse aos repórteres que outras autoridades brasileiras poderiam ser sancionadas se os EUA considerassem necessário.

O STF disse lamentar e considerar injusta a imposição de sanções pelos EUA à esposa de Moraes.

"Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos: estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, com total publicidade", disse o Supremo.

Para Moraes, a sanção contra a esposa "violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do Judiciário". O escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.