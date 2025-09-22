EUA sancionarão mais autoridades brasileiras se necessário, diz secretário do Tesouro

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos imporão sanções a outras autoridades brasileiras "se necessário", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta segunda-feira, depois que Washington sancionou a esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do processo criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Bessent alertou que instituições financeiras brasileiras que lidarem com indivíduos sancionados também podem sofrer sanções.

Perguntado se outras autoridades brasileiras poderiam ser sancionadas, Bessent disse aos repórteres: "Se necessário, e qualquer instituição financeira brasileira que lide com indivíduos sancionados também deve considerar essas ações cuidadosamente".