Europa registra mais de 62.700 mortes relacionadas ao calor em 2024, diz pesquisa

Entre 1º de junho e 30 de setembro de 2024, a taxa de mortalidade aumentou 23% em relação ao mesmo período do ano anterior, embora o número de óbitos ainda esteja um pouco abaixo das 67.900 mortes registradas em 2022, primeiro ano do estudo.

"Esse número está nos dizendo que devemos começar a adaptar nossas populações", disse Tomás Janos, principal autor do estudo.

RECORDE

O verão de 2024 foi o mais quente já registrado na Europa, de acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia.

Dois terços das mortes estimadas ocorreram no sul da Europa. A Itália, que tem proporcionalmente a maior população de idosos da Europa e experimentou temperaturas altíssimas nos três verões, teve o maior número absoluto de mortes em cada verão.

Embora o verão de 2025 não tenha feito parte do estudo, a Sociedade Italiana de Medicina de Emergência disse que as admissões no pronto-socorro aumentaram em até 20% em determinadas regiões durante as temperaturas máximas deste ano, indicando que o país ainda luta contra o risco de calor para os idosos.