Governo amplia bloqueio de gastos a R$12,1 bi e vê folga menor em relação à meta fiscal

Por outro lado, em relação ao limite de gastos estabelecido para o ano, o governo apontou que para o cumprir a regra será necessário o bloqueio de R$12,1 bilhões em despesas, R$1,4 bilhão a mais do que a trava implementada em julho.

De acordo com as pastas, a necessidade de aumentar o bloqueio decorre de uma alta na projeção de despesas obrigatórias.

Pesaram na conta gastos maiores com Benefício de Prestação Continuada (BPC), saúde, abono salarial, seguro desemprego e apoio financeiro a governos regionais. As elevações nessas rubricas mais que compensaram estimativas de desembolsos menores com benefícios previdenciários, folha salarial de servidores e subsídios e subvenções.

O detalhamento dos novos cortes de recursos por ministério será apresentado até o fim do mês pelo governo.

Segundo a equipe econômica, a previsão para o resultado primário de 2025 é de déficit de R$30,2 bilhões, após deduções de despesas que não entram no cálculo. Tecnicamente esse resultado estaria dentro da meta de déficit zero para o ano, que tem uma banda de tolerância de 0,25% do PIB, o equivalente a R$31 bilhões. Em julho, a previsão apontava para um rombo de R$26,3 bilhões.

A projeção para o resultado do ano desconsidera R$43 bilhões em desembolsos com precatórios e gastos com reembolso de aposentados que tiveram descontos indevidos, que não serão computados na meta fiscal após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF). Sem essas exceções, o saldo previsto para o ano seria negativo em R$73,5 bilhões.