Manifestantes pró-palestinos enfrentam a polícia em Milão e portos italianos são bloqueados

Os manifestantes, alguns vestidos de preto e outros agitando a bandeira palestina, usaram uma barra para quebrar uma janela na estação e arremessaram uma cadeira contra a polícia durante os confrontos.

Mais de 10 pessoas foram presas em Milão e cerca de 60 policiais sofreram contusões ou ferimentos mais graves, informou a agência de notícias italiana ANSA.

Os protestos fizeram parte de uma greve nacional convocada por sindicatos contra os assassinatos em massa de palestinos em Gaza.

No porto de Veneza, a polícia usou canhões de água para dispersar as manifestações. Os trabalhadores também realizaram manifestações nos portos das cidades de Gênova, Livorno e Trieste.

Estivadores afirmam que estão tentando impedir que a Itália seja usada como um ponto de parada para a transferência de armas e outros suprimentos para Israel, para sua guerra contra o Hamas em Gaza.

A primeira-ministra Giorgia Meloni condenou as cenas em Milão, capital financeira da Itália e co-anfitriã dos Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro próximo.