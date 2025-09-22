PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação no processo que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe

"A imputação é de que os denunciados articularam sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar Jair Messias Bolsonaro e o próprio Paulo Renato Figueiredo Filho", disse a nota da PGR.

"O documento aponta acervo probatório, composto por declarações públicas dos próprios denunciados em suas redes sociais, bem como por dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos no âmbito de medidas cautelares autorizadas pelo STF", destacou a comunicação.

A peça de 63 páginas faz uma descrição sobre as ações da dupla na tentativa de coagir o Supremo. Gonet lembra que a peça foi apresentada após a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe.

"A condenação, mesmo que ainda não haja transitado em julgado, revela que os julgadores que se convenceram da culpa do réu não se vergaram a chantagem. Isso, porém, não descaracteriza o crime imputado, dada a natureza formal do delito, que não depende do resultado naturalístico", disse.

"A simples prática da ameaça contra o julgador de processo já é suficiente para a configuração do tipo", observou.

Em nota, Eduardo Bolsonaro e Figueiredo disseram ter tomado conhecimento da denúncia pela imprensa e a classificaram de "fajuta", acrescentando que foi elaborada pelos "lacaios de Alexandre de Moraes na PGR".