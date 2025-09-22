Treinamento em IA se torna obrigatório em mais faculdades de Direito dos EUA

O exercício foi parte da primeira sessão de inteligência artificial para novos alunos na escola, uma das pelo menos oito faculdades de Direito que agora incorporam treinamento de IA para alunos do primeiro ano em cursos de orientação, pesquisa jurídica e redação, ou por meio de aulas autônomas obrigatórias.

A maioria dos requisitos é nova este ano. Educadores jurídicos disseram à Reuters que esperam outros requisitos nos próximos meses, à medida que as faculdades de Direito se concentram menos no risco de usar a tecnologia para trapacear e mais na IA como uma habilidade que todos os advogados devem possuir.

“Acho que viramos a esquina”, disse Stacy Leeds, reitora de Direito da Universidade Estadual do Arizona, cuja faculdade criou um programa de orientação em IA este ano.

“A IA e a tecnologia jurídica chegaram a um ponto em que não se pode ser um advogado competente -- especialmente daqui a três anos -- se não se tiver um conhecimento básico e uma sólida capacidade de se adaptar rapidamente às tecnologias emergentes.”

Desde que o ChatGPT surgiu, em 2022, a maioria das faculdades de Direito relegou a IA generativa a cursos eletivos de nível superior ou deixou que professores individuais experimentassem a tecnologia em suas aulas.

Muitos acadêmicos temiam que a adoção da IA pudesse prejudicar o ensino de habilidades essenciais, como análise jurídica, redação e pesquisa, ou que os alunos a utilizassem para trapacear, disse Matt Salerno, professor de Direito da Case Western. Agora, isso está dando lugar ao reconhecimento de que a IA generativa é benéfica quando implementada corretamente, disse ele.