Trump assina decreto visando o movimento Antifa como uma "organização terrorista"

Os investigadores ainda buscam uma motivação e não disseram que o suspeito operava em conjunto com qualquer grupo. Mas o governo Trump usou o assassinato como pretexto para reacender planos de anos atrás para atacar grupos de esquerda que eles consideram hostis às opiniões conservadoras.

Antifa, abreviação de antifascista, é um "movimento descentralizado e sem liderança composto de grupos, redes e indivíduos soltos", de acordo com a Liga Antidifamação, que rastreia extremistas.

"Embora alguns agentes extremistas que afirmam ser afiliados ao Antifa se envolvam em violência ou vandalismo em comícios e eventos, essa não é a norma", diz a Liga em seu site.

O decreto de 370 palavras de Trump orienta "todos os departamentos e agências executivas relevantes" a "investigar, interromper e desmantelar toda e qualquer operação ilegal" conduzida pelo Antifa ou por qualquer pessoa que financie tais ações, de acordo com a Casa Branca.

"Indivíduos associados ao Antifa e que agem em seu nome coordenam ainda mais com outras organizações e entidades com o objetivo de disseminar, fomentar e promover a violência política e suprimir o discurso político legal", diz o documento.

Autoridades policiais federais já investigam crimes violentos e organizados associados a uma variedade de grupos de ódio e movimentos ideológicos.