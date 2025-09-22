Trump relaciona autismo ao Tylenol e a vacinas, alegações que não são respaldadas pela ciência

O conselho de Trump, que não tem formação médica e também ressaltou que "não sou médico", vai contra as sociedades médicas, que citam dados de vários estudos que mostram que o paracetamol desempenha um papel seguro no bem-estar das mulheres grávidas.

"Quero dizer as coisas como elas são: não tomem Tylenol. Não tomem", disse Trump. "Lutem como o inferno para não tomá-lo. Pode ser que haja um momento em que você precise tomar, e isso você terá que resolver consigo mesma, portanto, não tome Tylenol."

Ao lado do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., um crítico de vacinas que tem argumentado que nenhuma vacina é segura, Trump pediu um reexame da ligação entre vacinas e autismo, uma teoria que tem sido repetidamente desmascarada, e uma série de mudanças não fundamentadas na ciência.

"Acreditamos que a ciência independente e sólida mostra claramente que tomar paracetamol não causa autismo. Discordamos veementemente de qualquer sugestão em contrário e estamos profundamente preocupados com o risco à saúde que isso representa para as gestantes", disse a Kenvue, fabricante do Tylenol, em um comunicado antes do anúncio.

As ações da Kenvue caíram mais de 7% durante o pregão desta segunda-feira, enquanto os investidores se preparavam para o anúncio de Trump. No entanto, as ações se recuperaram em 5% no pós-mercado.

Trump disse que acredita muito em vacinas, tendo liderado em seu primeiro mandato a iniciativa pandêmica para acelerar o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Ainda assim, ele pediu a remoção do mercúrio das vacinas e disse que as crianças não devem tomar a vacina contra a hepatite B antes dos 12 anos de idade. Ela é administrada nas primeiras 24 horas após o nascimento. Ele também disse que a vacina combinada contra sarampo, caxumba e rubéola deveria ser dividida em três vacinas separadas.