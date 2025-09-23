Aprovação de Trump tem leve queda conforme norte-americanos se preocupam com economia, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Cerca de 54% dos entrevistados disseram que a economia nacional estava no caminho errado, em comparação com 53% em uma pesquisa de agosto e 52% em julho.

Apenas 35% dos entrevistados aprovaram a administração de Trump sobre a economia, e 28% deram a ele uma nota positiva em relação ao custo de vida, com ambas as leituras ligeiramente mais baixas do que nas pesquisas anteriores. Trump voltou à Casa Branca este ano depois de prometer em sua campanha eleitoral no ano passado que consertaria a economia.

O crescimento do emprego nos EUA enfraqueceu acentuadamente em agosto, quando a taxa de desemprego subiu para 4,3%, o nível mais alto em quase quatro anos, enquanto a inflação também acelerou no mês passado.

As preocupações da população com a economia foram maiores no início do ano, quando Trump ameaçou impor tarifas agressivas sobre produtos importados, provocando quedas acentuadas nos valores do mercado de ações.

DIVISÃO NO COMBATE AO EXTREMISMO

Após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk neste mês, Trump concentrou grande parte de sua retórica no suposto perigo que seus oponentes políticos representam para a nação, dizendo em um memorial a Kirk no domingo que "a violência vem em grande parte da esquerda".