Autoridades dos EUA apreendem eletrônicos ilícitos na região de Nova York durante Assembleia Geral da ONU

As autoridades apreenderam mais de 300 servidores SIM e 100.000 cartões SIM em vários locais em uma operação que, segundo a agência, representou uma ameaça iminente às suas operações de proteção.

Os dispositivos foram usados para "conduzir várias ameaças relacionadas a telecomunicações direcionadas a altos funcionários do governo dos EUA", disse o Serviço Secreto.

"Essa rede tinha o potencial de desativar torres de telefonia celular e, essencialmente, desligar a rede de celulares na cidade de Nova York", afirmou Matt McCool, agente especial encarregado do escritório de campo do Serviço Secreto em Nova York, em uma declaração em vídeo.

Ele disse que os dispositivos não representavam mais uma ameaça para a região.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os dispositivos descobertos poderiam ser usados para realizar uma série de ataques de telecomunicações, incluindo a desativação de torres de telefonia celular, possibilitando ataques de segurança cibernética e permitindo a comunicação criptografada entre grupos criminosos e agentes de ameaças.