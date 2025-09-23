Avistamentos de drones suspendem voos nos aeroportos de Copenhague e Oslo

Hansen disse que as autoridades da Dinamarca e da Noruega cooperariam para determinar se havia uma ligação entre os dois incidentes.

O espaço aéreo do aeroporto de Oslo, na Noruega, foi reaberto às 3h22 (horário local), afirmou um porta-voz da operadora de aeroportos norueguesa Avinor em um comunicado.

Ele estava fechado desde a meia-noite devido à observação de um drone, com todos os voos desviados para o aeroporto mais próximo.

A polícia dinamarquesa disse mais cedo na segunda-feira que dois ou três drones grandes foram vistos voando perto do aeroporto de Copenhague, fechando-o para todo o tráfego.

O aeroporto interrompeu as operações às 20h26 de segunda-feira, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightRadar. Cerca de 50 voos foram desviados para aeroportos alternativos, informou o FlightRadar no X.

Após sua reabertura, o Aeroporto de Copenhague disse no X que os atrasos e algumas partidas canceladas persistiriam e pediu aos passageiros que verificassem com suas companhias aéreas.