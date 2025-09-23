Chile indicará ex-presidente Bachelet para secretária-geral da ONU

SANTIAGO (Reuters) - O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse nesta terça-feira que vai indicar a ex-presidente do país, Michelle Bachelet, como candidata a secretária-geral da ONU.

"Ela é uma mulher cuja própria trajetória está totalmente alinhada com os valores que inspiraram esta organização", disse Boric durante discurso na Assembleia Geral da ONU.

(Reportagem de Fabian Cambero e Alexander Villegas)