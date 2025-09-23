Conselho de Ética da Câmara instaura processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Apresentada pelo PT, a representação instaurada na tarde desta terça-feira no Conselho de Ética pede a cassação do mandato de Eduardo com base em "condutas atentatórias à soberania nacional e às instituições democráticas". A atuação do parlamentar resultou em sanções a autoridades brasileiras e na tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos norte-americanos.

Na representação, o PT argumenta que Eduardo tem "se dedicado de forma reiterada a difamar instituições do Estado brasileiro, com especial virulência contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, a quem tem publicamente chamado de 'milicianos togados' e 'ditadores'".

"Em entrevista recente à CNN Brasil, o representado declarou

textualmente: 'sem anistia para Jair Bolsonaro, não haverá eleições em 2026'. A assertiva constitui grave ameaça à ordem constitucional e à realização do processo eleitoral, núcleo duro da soberania popular", segue a representação do processo instaurado nesta terça.

O partido afirma, ainda, que a Constituição prevê a perda do mandato quando o parlamentar apresentar comportamento "incompatível com o decoro parlamentar". Aponta, ainda, artigo do Código de Ética da Câmara, que descreve entre os deveres fundamentais do deputado o respeito à soberania nacional, às instituições democráticas e à dignidade do mandato.

Durante a reunião do Conselho de Ética desta terça-feira, o presidente do colegiado, deputado Fábio Schiochet (União-SC), sorteou os nomes de três deputados -- Duda Salabert (PDT-MG), Paulo Lemos (PSOL-AP) e delegado Marcelo Freitas (União-MG).