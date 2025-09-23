Dinamarca associa drones no aeroporto de Copenhague a ataques híbridos em toda Europa

O avistamento de dois ou três drones grandes perto do aeroporto de Copenhague no final da segunda-feira suspendeu todas as decolagens e aterrissagens por quase quatro horas. As autoridades da Noruega também fecharam o espaço aéreo do aeroporto de Oslo por três horas depois que um drone foi visto.

As paralisações nos aeroportos mais movimentados da região nórdica deixaram dezenas de milhares de passageiros presos.

DINAMARCA NÃO DESCARTA NADA

"O que vimos ontem à noite é o ataque mais sério à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento", disse Frederiksen em um comunicado enviado à mídia na terça-feira.

"Obviamente, não estamos descartando nenhuma opção em relação a quem está por trás disso. E está claro que isso se encaixa nos desenvolvimentos que observamos recentemente com outros ataques de drones, violações do espaço aéreo e ataques de hackers a aeroportos europeus", declarou ela.

Em comentários à emissora pública DR, Frederiksen mencionou as recentes suspeitas de incursões de drones russos no espaço aéreo polonês e romeno, bem como a Estônia relatando que caças russos haviam entrado em seu espaço aéreo na sexta-feira.