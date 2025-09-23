Diplomatas de EUA, Coreia do Sul e Japão expressam preocupação com Estreito de Taiwan

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que deplora e se opõe veementemente aos comentários "irresponsáveis" feitos pelos três países, instando-os a "cessar qualquer forma de conivência com as atividades separatistas da independência de Taiwan".

Em relação ao Mar do Sul da China, o porta-voz do ministério, Guo Jiakun, afirmou em uma coletiva de imprensa que as nações devem respeitar os esforços dos países da região para resolver as questões por meio de diálogo e consultas e parar de "exagerar as tensões e provocar confrontos".

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan saudou a expressão de preocupação.

Taiwan cooperará com Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e outros parceiros com ideias semelhantes para garantir a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e no Indo-Pacífico, disse porta-voz do ministério, Hsiao Kuang-wei, aos repórteres em Taipé.

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, sobrepondo-se às zonas econômicas exclusivas de Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. Há anos, disputas não resolvidas têm se intensificado sobre a propriedade de várias ilhas.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, e o ministro das Relações Exteriores do Japão, Iwaya Takeshi, reuniram-se em Nova York na segunda-feira e também discutiram o compromisso contínuo dos três países em acabar com o programa nuclear da Coreia do Norte, segundo declaração conjunta.