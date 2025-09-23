É preciso passar da negociação climática para implementação, diz Lula na ONU

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira durante discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, que chegou a hora de passar da etapa de negociações climáticas para a de implementação, e afirmou que bombas nucleares não protegerão o mundo das mudanças do clima.

Lula disse ainda que a Conferência da ONU sobre o clima que será realizada em Belém, em novembro, será a "COP da verdade".

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília)