Em discurso combativo na ONU, Trump diz aos líderes mundiais que seus países estão "indo para o inferno"

Ele rejeitou os movimentos dos aliados para endossar um Estado palestino em meio à última ofensiva de Israel em Gaza e pediu às nações europeias que adotassem o mesmo conjunto de medidas econômicas que ele está propondo contra a Rússia para forçar o fim da guerra na Ucrânia.

A maior parte de seu discurso foi dominada por duas de suas maiores queixas: imigração e mudança climática.

Trump ofereceu sua repressão à imigração nos EUA como um estudo de caso sobre o que outros líderes mundiais deveriam fazer para conter a migração em massa que, segundo ele, está alterando a estrutura das nações. Os defensores dos direitos humanos argumentam que os migrantes estão buscando uma vida melhor.

"Sou muito bom nessas coisas", disse Trump. "Seus países estão indo para o inferno."

Trump, que se reuniu na semana passada com o rei Charles do Reino Unido -- conhecido por sua consciência ambiental --, no Castelo de Windsor, chamou a mudança climática de "fraude" e pediu um retorno a uma maior dependência de combustíveis fósseis. A maioria dos cientistas afirma que a mudança climática causada por seres humanos é real.

"A imigração e suas ideias suicidas sobre energia serão a morte da Europa Ocidental", disse Trump.