Brasil anuncia investimento de US$1 bilhão em fundo global para proteção de florestas

"O Brasil vai liderar pelo exemplo e se tornar o primeiro país a se comprometer com investimento no fundo, com US$1 bilhão", disse Lula.

"Convido todos os parceiros presentes a apresentarem contribuições igualmente ambiciosas para que o TFFF possa entrar em operação na COP30", acrescentou.

O Brasil organizou o evento desta terça especificamente para apresentar o TFFF a líderes internacionais. De acordo com uma lista vista pela Reuters, 23 países e oito instituições internacionais irão se manifestar durante o evento.

A expectativa do país é de que novos anúncios de investimentos aconteçam nos próximos meses, até a COP30, que acontece em novembro, em Belém. A versão final da proposta e o valor total de investimento devem ser apresentados durante a cúpula de chefes de Estado da COP, em 6 e 7 de novembro.

A iniciativa brasileira de ser o primeiro país a anunciar um aporte de recursos, e com um investimento de valor considerável, visa obter mais contribuições tanto de economias ricas quanto de economias em desenvolvimento, que têm divergências sobre o financiamento da política climática global.

A intenção do governo brasileiro, segundo fontes, é mostrar que o Brasil tem confiança nos resultados da ideia que está apresentando e vai "praticar o que está pregando". O país, além de investidor, está entre os 72 que podem receber recursos do fundo.