Governo brasileiro confirma possível conversa entre Lula e Trump na próxima semana após encontro na ONU

"Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu e nos cumprimentamos. Na verdade, combinamos de nos encontrar na próxima semana", disse o norte-americano. "Não tivemos muito tempo para conversar, apenas uns 20 segundos. Tivemos uma boa conversa e combinamos de nos encontrar na próxima semana, se houver interesse."

Os comentários de Trump animaram os mercados brasileiros. O real se valorizou cerca de 1% em relação ao dólar, e o índice de referência da bolsa brasileira Ibovespa subiu mais de 1%, atingindo uma máxima histórica.

De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, os dois presidentes se cruzaram quando Lula, primeiro a discursar na Assembleia-Geral da ONU, deixou a plenária e foi até a sala reservada onde os líderes mundiais aguardam sua vez de falar. Trump, que discursaria a seguir, já estava no local e tomou a iniciativa de cumprimentar Lula.

No rápido encontro, traduzido pelo chefe de cerimonial da Presidência, Fernando Igreja, Trump disse que ambos precisavam conversar, e Lula respondeu que está sempre aberto a conversas. O norte-americano então sugeriu que ambos se reunissem na próxima semana, com o que o presidente brasileiro concordou.

"Ele parece um homem muito agradável, na verdade. Eu gostei dele. E eu só faço negócios com quem eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Mas pelo menos por cerca de 39 segundos tivemos uma excelente química. É um bom sinal", disse Trump.

Não há ainda nenhum acerto sobre quando e como será a conversa, de acordo com fontes brasileiras.