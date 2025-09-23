Greta Thunberg diz que reconhecimento do Estado palestino deve ser acompanhado de ação real

"É claro que é bom que a causa palestina esteja mais em pauta, mas esses gestos simbólicos não levarão a lugar nenhum, a menos que sejam acompanhados de ações reais", disse Thunberg à Reuters por videoconferência, enquanto estava no mar perto da Grécia.

Ela disse que os Estados têm o dever legal de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para impedir o que uma Comissão de Inquérito das Nações Unidas e grupos de direitos humanos descreveram como "genocídio".

Israel nega que sua campanha militar em Gaza seja um genocídio e afirma que o reconhecimento de um Estado palestino é uma "recompensa ao terrorismo".

O ataque liderado pelo Hamas contra Israel em outubro de 2023, que desencadeou a atual guerra, matou 1.200 pessoas e outras 251 foram feitas reféns, de acordo com registros israelenses. Mais de 65.000 palestinos foram mortos, segundo autoridades de saúde locais.

Thunberg já tentou, sem sucesso, romper o bloqueio naval de Israel a Gaza em junho com outros ativistas. As forças israelenses apreenderam seu pequeno navio de ajuda e eles foram deportados do país.

Israel mantém o bloqueio no enclave costeiro desde que o Hamas assumiu o controle de Gaza, em 2007, justificando que ele é necessário para evitar o contrabando de armas.