Homem é considerado culpado de tentativa de assassinato em plano para matar Trump no clube de golfe da Flórida

Routh pareceu tentar se esfaquear com uma caneta várias vezes depois que o veredicto foi revelado no tribunal e teve que ser contido por agentes federais, de acordo com relatos da mídia norte-americana. Sua filha Sara também gritou no tribunal que seu pai não havia machucado ninguém e que ela o tiraria da prisão.

Routh fugiu do campo de golfe sem disparar um tiro depois que um agente do Serviço Secreto que patrulhava o campo à frente de Trump avistou Routh e o rifle e abriu fogo, de acordo com o depoimento de uma testemunha no caso.

"Essa trama foi cuidadosamente elaborada e mortalmente séria", disse o promotor John Shipley no início do julgamento, acrescentando que, sem a intervenção do agente do Serviço Secreto, "Donald Trump não estaria vivo".

O julgamento de 12 dias no tribunal federal em Fort Pierce, Flórida, ocorreu após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, que novamente colocou o crescimento da violência política nos EUA no centro das discussões nacionais. Trump foi alvo de duas tentativas de assassinato, incluindo uma que o feriu na orelha, durante a campanha presidencial de 2024, que o levou de volta à Casa Branca.

"O veredicto de culpado de hoje contra o que seria o assassino de Trump, Ryan Routh, ilustra o compromisso do Departamento de Justiça em punir aqueles que se envolvem em violência política", disse Bondi em uma declaração no X. "Essa tentativa de assassinato não foi apenas um ataque ao nosso presidente, mas uma afronta à nossa própria nação."

Trump, em uma publicação em sua plataforma Truth Social, elogiou o veredicto, acrescentando: "Esse era um homem mau com uma intenção má, e eles o pegaram".