Israel busca controle permanente de Gaza e maioria judaica na Cisjordânia, diz relatório da ONU

"As forças israelenses também alteraram intencionalmente a geografia de Gaza" por meio da criação de corredores militares, da expansão da zona tampão da fronteira e do estabelecimento de zonas de segurança, disse o relatório da Comissão de Inquérito da ONU sobre o Território Palestino Ocupado.

Israel afirma que sua guerra não é contra a população de Gaza, mas contra o grupo militante Hamas, cujos combatentes lideraram o ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, que precipitou a atual guerra.

A missão israelense em Genebra rejeitou as conclusões do relatório.

"O Hamas tem intenção genocida contra Israel, o relatório tem tudo ao contrário. Essa comissão não perde uma oportunidade de revelar seu verdadeiro caráter e sua agenda política."

A comissão também constatou que, desde outubro de 2023, as políticas israelenses têm demonstrado clara intenção de deslocar palestinos à força, expandir assentamentos judaicos e anexar toda a Cisjordânia.

"O aumento dos ataques violentos por parte dos colonos resultou no deslocamento forçado de comunidades e na subsequente judaização de áreas da Cisjordânia", afirma o relatório.