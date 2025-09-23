Lula diz na ONU que soberania do Brasil é inegociável e critica medidas unilaterais contra país

"Mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há quarenta anos pelo seu povo, depois de duas décadas de governos ditatoriais", disse Lula.

"Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável", acrescentou o presidente, em recado aos Estados Unidos.

Em mais um recado ao governo norte-americano, que acusa o Brasil de "caça às bruxas" a Bolsonaro, Lula afirmou que o julgamento foi minucioso e com amplo processo de defesa.

"Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela", afirmou.

De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, já estava previsto que os ataques dos EUA seriam parte do discurso do presidente, mas os detalhes foram deixados em aberto até a véspera para modular o tom.

O anúncio das novas sanções, incluindo a aplicação da Lei Magnitsky à esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes e a suspensão do visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, e auxiliares de Moraes, reforçou a necessidade de uma resposta dura.