Motta rejeita indicação de Eduardo Bolsonaro para líder da minoria na Câmara

O parecer citado pelo presidente da Câmara aponta a incompatibilidade do exercício da liderança parlamentar com a ausência do território nacional.

"A ausência de comunicação prévia sobre o afastamento do território nacional, como ocorre no caso em análise, constitui, por si só, uma violação ao dever funcional do parlamentar. Mais do que isso, essa omissão impede que a ausência à Casa seja enquadrada em qualquer hipótese de excepcionalidade que autorize o registro de presença à distância", afirma o parecer.

"A função de líder o é com ainda maior intensidade. A ausência física do parlamentar do país o impede de exercer prerrogativas e deveres essenciais à liderança, tornando seu exercício meramente simbólico e em desacordo com as normas regimentais."

A rejeição por Motta da manobra que visava manter o mandato de Eduardo vem um dia depois de a Procuradoria-Geral da República denunciá-lo por coação no processo em que Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

(Por Eduardo Simões)