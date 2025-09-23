Perto de paralisação parcial, governo Trump mantém silêncio sobre plano de contingência

Esses planos eram frequentemente compartilhados com semanas de antecedência, antes de paralisações anteriores. Mas, até segunda-feira, as versões atuais não haviam sido amplamente compartilhadas com o Congresso ou o público, e a página da Casa Branca dedicada a esses planos estava em branco.

A Casa Branca e o OMB não responderam quando questionados se esses planos serão divulgados publicamente ou se os planos de paralisação diferem dos anos anteriores.

“As paralisações criam uma tremenda quantidade de incerteza para os funcionários federais e as economias locais”, disse Rachel Snyderman, diretora administrativa de política econômica do Bipartisan Policy Center. Segundo ela, os planos de paralisação fornecem informações sobre quem aparece para trabalhar com ou sem remuneração e quem está em licença.

“Não há nada que substitua a forma como o governo operaria em uma paralisação sem a visibilidade que esses planos proporcionam”, disse Snyderman, que trabalhou na OMB como funcionário de carreira em várias administrações.

A Câmara, liderada pelos republicanos, aprovou um projeto de lei provisório de financiamento na semana passada para estender o financiamento até 21 de novembro, mas o projeto foi rejeitado no Senado, onde os republicanos detêm 53 das 100 cadeiras. Os republicanos culpam os democratas por atrasar o financiamento devido à sua oposição ao presidente, enquanto os democratas argumentam que as questões ligadas à saúde precisam ser abordadas neste projeto de lei.

Ambas as casas estarão paradas durante toda esta semana, e o Senado só retornará em 29 de setembro.