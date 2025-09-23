Primeira missão tripulada do programa Artemis ao redor da Lua está programada para abril

O Artemis 2, um voo de 10 dias no qual uma tripulação de quatro astronautas voará ao redor da Lua, é um teste precursor para o primeiro pouso de astronautas na Lua da agência desde 1972.

Essa missão, Artemis 3, é um empreendimento muito mais ambicioso e complexo, atualmente planejado para 2027, que envolve uma variante de pouso na Lua do foguete Starship da SpaceX.

O Artemis 2 envolve o foguete Space Launch System da Nasa, construído pela Boeing e pela Northrop Grumman, e sua cápsula Orion, construída pela Lockheed Martin. No ano passado, a Nasa adiou a missão em vários meses, para abril de 2026.

"Pretendemos manter esse compromisso", disse Lakiesha Hawkins, funcionária sênior interina da unidade de exploração da Nasa, durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira sobre a data de 2026.

Ela acrescentou que a prontidão das espaçonaves SLS e Orion da Nasa poderia potencialmente justificar uma data de lançamento anterior, mas as considerações de segurança é que vão orientar a data de lançamento da missão.

A cápsula Orion será montada no topo do foguete SLS, com 98 metros de altura, a partir do Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida, marcando a primeira vez que a dupla de espaçonaves voará com seres humanos.