Reconhecimento do Estado palestino não traz alívio aos exaustos habitantes de Gaza

Israel afirma que as medidas prejudicarão as perspectivas de um fim pacífico para a guerra no enclave palestino, grande parte dele devastado por ataques aéreos israelenses e uma crise humanitária que inclui fome generalizada.

Autoridades de saúde locais disseram que os disparos israelenses na terça-feira mataram pelo menos 22 pessoas na Faixa de Gaza, 18 delas na Cidade de Gaza, e o Ministério da Saúde de Gaza afirmou que os hospitais do enclave ficariam sem combustível nos próximos dias, colocando vidas em risco.

"Não estamos firmes, estamos desamparados. Não temos dinheiro para sair para o sul e não temos garantias de que, se o fizermos, os israelenses não nos bombardearão, por isso estamos ficando", disse Huda, mãe de dois filhos da Cidade de Gaza, à Reuters por meio de um aplicativo de mensagem.

"As crianças tremem o tempo todo com os sons das explosões, nós também trememos, eles estão destruindo uma cidade com milhares de anos e o mundo está comemorando um reconhecimento simbólico de um Estado que não vai parar de nos matar."

As forças israelenses detonaram veículos carregados de explosivos nos subúrbios de Sabra e Tel Al-Hawa enquanto os tanques faziam um grande avanço em direção ao lado oeste da Cidade de Gaza. Os moradores disseram que as explosões destruíram dezenas de casas e estradas.

O presidente Emmanuel Macron anunciou que a França reconheceu a condição de Estado palestino em uma reunião que ele convocou com a Arábia Saudita na segunda-feira -- um marco que parecia improvável de causar mudanças na prática.