Rússia diz que seria arriscado permitir que tratado nuclear com EUA expire

O Novo Start, último acordo nuclear entre os dois países, está programado para expirar em 5 de fevereiro, e Peskov disse que seria "praticamente impossível" negociar um tratado sucessor antes disso -- daí a sugestão de Putin de manter seus limites prescritos para as ogivas nucleares.

"O tempo... está se esgotando, e estamos realmente no limiar de uma situação em que poderíamos ficar sem nenhum documento bilateral que regule a estabilidade e a segurança estratégicas, o que, é claro, está repleto de grandes perigos de uma perspectiva global", declarou Peskov.

Segundo ele, a iniciativa de Putin não foi discutida antecipadamente com o presidente dos EUA, Donald Trump.

A Casa Branca disse na segunda-feira que a proposta de Putin parecia "muito boa", e Trump a abordaria.

Manter os limites do tratado em vigor permitiria que ambos os lados evitassem -- ou pelo menos adiassem -- uma dispendiosa corrida armamentista que, segundo especialistas nucleares, provavelmente ocorreria se o Novo Start caducasse completamente.

Os dois presidentes poderiam apresentá-lo como uma conquista diplomática positiva após meses de contatos telefônicos e uma cúpula no Alasca em agosto que não conseguiu produzir progresso para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia.