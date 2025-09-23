Super tufão Ragasa atinge Hong Kong com ventos intensos e chuva forte

A expectativa é que ele mantenha a intensidade de super tufão à medida que se aproxima da costa da província chinesa de Guangdong, onde vivem mais de 125 milhões de pessoas, e onde deve atingir a costa entre o meio-dia e o final da quarta-feira (horário local).

O Ragasa já passou pelo norte das Filipinas e por Taiwan.

O tufão provocou pânico nas compras nesta semana, com as pessoas se amontoando nos supermercados, deixando pouca coisa nas prateleiras e, em alguns casos, fazendo filas de horas para comprar produtos, em meio a temores de que as lojas pudessem ficar fechadas por dois dias.

À medida que o tufão se aproximava, os moradores colaram fita adesiva nas janelas, na esperança de minimizar o perigo de estilhaços de vidro.

Hong Kong emitiu o sinal 10 de tufão, seu aviso mais alto, no início da quarta-feira, o que exige o fechamento de empresas e serviços de transporte.

Autoridades emitiram o sinal âmbar de tempestade, prevendo a continuação de chuvas fortes, com algumas ruas já parcialmente inundadas, de acordo com o South China Morning Post.