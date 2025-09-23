TikTok coletou dados confidenciais de crianças canadenses, segundo investigação

A investigação também descobriu que o TikTok coletou informações pessoais confidenciais de "um grande número" de crianças canadenses e as utilizou para marketing online e direcionamento de conteúdo.

"O TikTok coleta grandes quantidades de informações pessoais sobre seus usuários, incluindo crianças. Esses dados estão sendo usados para direcionar o conteúdo e os anúncios que os usuários veem, o que pode ter impactos prejudiciais, principalmente para os jovens", disse Dufresne em uma coletiva de imprensa anunciando os resultados da investigação.

Em resposta à investigação, o TikTok concordou em aprimorar os métodos de controle de idade para manter os usuários menores de idade fora da plataforma e melhorar suas comunicações para que os usuários, especialmente os mais jovens, entendam como seus dados podem ser usados, disse Dufresne.

A empresa também concordou com mudanças no decorrer da investigação, de acordo com os comissários de privacidade. Elas incluem impedir que os anunciantes tenham como alvo usuários menores de 18 anos, exceto com base em categorias gerais, como idioma e localização aproximada, e expandir as informações de privacidade disponíveis para os usuários canadenses.

Um porta-voz do TikTok disse que a empresa está satisfeita com o fato de os comissários terem concordado com várias de suas propostas "para fortalecer ainda mais" sua plataforma para os canadenses.

"Embora discordemos de algumas das conclusões, continuamos comprometidos em manter uma forte transparência e práticas de privacidade", disse o porta-voz em um comunicado.