Trump desiste de se reunir com os democratas e risco de paralisação do governo aumenta

Schumer emitiu um comunicado dizendo que os democratas "estão prontos para trabalhar para evitar uma paralisação", mas disse: "Trump prefere fazer birra a fazer seu trabalho". O líder democrata no Senado reiterou a necessidade de lidar com o aumento dos custos do sistema de saúde.

A Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, aprovou na semana passada um projeto de lei de financiamento provisório para estender o financiamento até 21 de novembro, mas ele fracassou no Senado, onde os republicanos detêm 53 das 100 cadeiras.

Os republicanos culpam os democratas por atrasar o financiamento devido à sua oposição ao presidente, enquanto os democratas argumentam que as questões de saúde precisam ser abordadas nesse projeto de financiamento.

Nos últimos meses, enquanto debatiam o projeto de Trump que estendia os cortes de impostos promulgados em lei durante seu primeiro mandato, beneficiando principalmente os ricos, os democratas pressionaram, sem sucesso, por uma extensão de um crédito fiscal para a área da saúde que expira no final do ano.

Esse projeto de lei também contém requisitos de trabalho mais rígidos para os beneficiários do Medicaid, o sistema de saúde apoiado pelo governo federal para pessoas de baixa renda e deficientes.

Jeffries criticou a reversão de Trump em um post no X.