Macron desafia Trump: 'Merece o Nobel da Paz se acabar com guerra em Gaza'

Se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realmente quiser ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ele precisa acabar com a guerra em Gaza, disse o presidente francês Emmanuel Macron nesta terça-feira.

Em entrevista à BFM TV da França, de Nova York, Macron disse que somente Trump tem o poder de pressionar Israel para acabar com a guerra.

"Há uma pessoa que pode fazer algo a respeito, que é o presidente dos EUA. E a razão pela qual ele pode fazer mais do que nós é porque não fornecemos armas que permitem que a guerra em Gaza seja travada. Não fornecemos equipamentos que permitem que a guerra seja travada em Gaza. São os Estados Unidos da América que o fazem", disse Macron.