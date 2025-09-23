Trump diz à ONU que mudança climática é "maior farsa" global

Trump falou por vários minutos, durante seu discurso de quase uma hora, sobre mudanças climáticas, criticando a União Europeia por reduzir sua pegada de carbono. Segundo Trump, isso afetou a economia europeia.

O presidente dos EUA defendeu ainda que as economias de países que investiram pesadamente em energia renovável sofrerão.

"Na minha opinião, é a maior farsa já perpetrada no mundo", disse Trump à Assembleia Geral. "Todas essas previsões feitas pelas Nações Unidas e por muitos outros, muitas vezes por motivos equivocados, estavam erradas."

Ele acrescentou: "Elas foram feitas por pessoas estúpidas que custaram fortunas aos seus países e não deram a esses mesmos países nenhuma chance de sucesso".

SAÍDA DO PACTO CLIMÁTICO

Depois que Trump assumiu o cargo em janeiro, os EUA se retiraram pela segunda vez do Acordo de Paris, um pacto de 2015 firmado por 195 nações para impedir que as temperaturas globais subam mais de 1,5°C. Com a saída, os EUA ficaram na companhia apenas do Iêmen, do Irã e da Líbia.