Ucrânia afirma ter atingido infraestrutura petrolífera russa nas regiões de Bryansk e Samara

Em Bryansk, o ataque atingiu uma estação de produção de linha de um gasoduto essencial para os suprimentos do Exército russo, disseram os militares.

A estação faz parte do importante depósito de produtos petrolíferos da Rússia no assentamento de Naytopovichi, que foi atacado várias vezes este ano.

"A extensão dos danos está sendo determinada", acrescentaram os militares.

Não ficou claro se os recentes ataques tiveram um efeito imediato sobre as exportações de petróleo da Rússia. Uma das fontes familiarizadas com o assunto disse que o fornecimento de petróleo da estação de bombeamento de Samara continuou, mas em um ritmo menor.

O monopólio russo dos gasodutos, Transneft, alertou os produtores no início deste mês que eles poderiam ter que cortar a produção após os ataques de drones da Ucrânia contra portos de exportação e refinarias essenciais.

Espera-se que o porto de Novorossiisk, no Mar Negro, carregue o maior volume de petróleo dos últimos meses em setembro, de acordo com o cronograma.